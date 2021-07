De leden van deze groep zijn gek op de Kever

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Vw Kever Forum met 10.745 leden.

De Facebookgroep Vw Kever Forum bestaat volgens de oprichters ‘vooral voor het samenbrengen van mensen met dezelfde hobby: Kevers. Je kan je vragen kwijt, dingen opzoeken of leuke info delen met iedereen.’ En dat is dan ook precies wat er zoal terug te lezen is in deze groep.

Kever Weekend

De laatste weken is er veel gepost over het Internationale Kever Weekend in Wanroij, waar veel leden afgelopen weekend drie dagen lang hun hart op konden halen. Vragen over het onderhoud of renovatie van de auto’s, die door hun eigenaren niet zelden een naam hebben gekregen, komen veel voor.

Zo loopt Rob van Veenendaal tegen het probleem aan dat zijn accu ermee gestopt is. Tientallen reacties volgen met ideeën over mogelijke vervolgstappen en zaken die even in de gaten gehouden moeten worden. Uit zijn beschrijving van het probleem zou het namelijk ook een probleem met de dynamo kunnen zijn.

Hobbyproject

Mensen die op zoek zijn naar specifieke onderdelen, of daar juist vanaf willen, zitten goed in deze groep. De manier waarop de liefhebbers aankijken tegen de meerwaarde van een zo origineel mogelijk exemplaar is leuk om te zien. Terwijl de een op zoek is naar exáct het juiste benzinedopje uit 1959, toont de ander vol trots een hobbyproject waarbij uit een kever een uitgebouwde buggy is gemaakt. Conform de wens van de moderatoren, laat iedereen elkaar hierbij in zijn waarde. Overigens lijkt de groep ‘graag alles origineel’ de overhand te hebben.

Naast evenementen, sleutelvragen en onderdelenruil of -verkoop, kan er ineens een vraag opduiken over de beste playlist voor in de auto. Volgens Silv-jan Elkerbout is Volbeat een goede keuze voor onderweg. De trotste eigenaar van Dorus reageert met een geheel andere suggestie: de soundtrack van de Disney film Herbie, over de legendarische racekever met nummer 53. ‘Mjah, wél logisch ja...’, vindt Elkerbout.

