De laatste spots en Breda is echt AED-proof

BREDA - De Stichting Breda AED Proof is tevreden over de dekkingsgraad in de stad met de levensreddende apparatuur. Er hangen nu 310 AED-apparaten, maar de stichting gaat voor een nog betere dekking met 370 tot 380 kasten. Er loopt een onderzoek naar spots waar nog geen zogeheten 6-minuten zone is: binnen zes minuten moet een AED-apparaat beschikbaar zijn.

,,We hebben nu een dekkingsgraad van zo'n tachtig procent. Daar zijn we best tevreden mee. Maar het kan nog beter. We doen onderzoek naar locaties waar nog geen AED beschikbaar is. We kijken ook naar bedrijven”, zegt voorzitter Theo Maas van de stichting. Hij doet een beroep op bewoners die een AED (automatische externe defibrilator) in hun omgeving missen. Zo zijn na een recente tv-spot van de Nederlandse Hartstichting direct al wijkbewoners in actie gekomen. In Zandberg-West zoekt een bewoner, zelf hartpatiënt, mogelijkheden om een AED-apparaat te plaatsen in de omgeving tussen de Baronielaan, Ginnekenweg en Wilhelminasingel.

Boeimeer

Een andere bewoner is een actie begonnen voor een AED op de Boeimeersingel, terwijl ook Haagpoort bijvoorbeeld wordt genoemd als buurt die nog niet helemaal AED-proof is. Maas: ,,Van Boeimeer weten we dat bewoners een actie voor crowdfunding zijn gestart via de Nederlandse Hartstichting. Dat is alleen maar mooi. Ze houden contact met ons. Wat betreft de bewoner in Zandberg, daar nemen we contact mee op. Dat geldt ook voor andere initiatiefnemers.” Een AED kost tussen de 1.100 en 1.200 euro. De stichting krijgt voor aanschaf van de apparatuur steun van enkele particuliere sponsors, van de clubactie van de Rabobank en de goede doelenactie van Holland Casino.

Verspreiding

In 2006 zijn de eerste AED's in Breda geplaatst. De gemeente deed toen de eerste aanzet met kasten in de eigen gebouwen en op enkele openbare plekken. Daarna is het snel gegaan met de verspreiding. De AED wordt in Breda vijf tot zes keer per maand van de muur gehaald. ,,Bij werkelijk gebruik krijgen we een melding van de Hartstichting, dan moet de batterij vervangen worden.” Breda kwam onlangs nog landelijk in het nieuws na zes diefstallen van AED's. De politie hield op 18 oktober een 39-jarige man aan na diefstal van een AED in Stada Stores en een poging tot diefstal van een kastje aan de Voortakker in de Haagse Beemden. De politie wist de man aan de hand van camerabeelden op te sporen. Maas gaat er vanuit dat nu aan de reeks diefstallen een eind is gekomen. Hij spreekt van een ‘stakker’ die niet nadenkt over de gevolgen van zijn daad.