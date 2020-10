De laatste ronde bij De Heeren van Breda voor het zwarte gat alles weer opslokt

Een sfeerverslag maken over de laatste ronde in een Bredase kroeg vlak voor de tweede lockdown is lang zo makkelijk nog niet. Veel barpersoneel is woensdagavond geïnstrueerd om niet met de pers te praten, of wil dat simpelweg zelf niet. In hun afwijzingen klinkt geen irritatie, maar pure verslagenheid. Ondanks alle moeite toch weer 4 weken dicht.

Quote We moeten het per week bekijken, meer is er niet aan te doen Toon Oomen, Eigenaar van De Heeren van Breda Eigenaar van De Heeren van Breda, Toon Oomen, snapt zijn collega’s wel. “We zijn als gedupeerden hier natuurlijk niet blij mee en dan zeg je al snel de verkeerde dingen.” Zelf wil de man ook geen negatief verhaal ophangen, maar voor Oomen is het eveneens lastig om een lichtpuntje te benoemen. De muziekquiz van afgelopen zondag ging prima op anderhalve meter afstand, dat is best positief. “We kijken momenteel allemaal in een zwart gat, al raak je daar ook aan gewend. Iedereen voelde dat er iets aan zat te komen.”

Oomen doelt hiermee op de strengere regels die eerder al werden ingevoerd na een redelijk geslaagd zomerseizoen op het terras. Als het aan hem ligt gaan de cafés dan ook pas weer open als alle restricties zijn opgeheven. “Anders moet je de hele tijd badmeester spelen en daar heeft niemand zin in.” Over het aantal kroegen dat failliet zal gaan wil Oomen niet speculeren. Ook dat is volgens hem onderdeel van het zwarte gat. De reserves van carnaval zijn in ieder geval goed op en welke steun er aankomt blijft ongewis. “We moeten het per week bekijken, meer is er niet aan te doen.”

Eigenwijs?

Buiten op het terras zitten Steven Trienen, Michiel de Bruin en Ruud Bos aan hun laatste biertjes. Vanwege de lockdown hebben ze hun drinkavond een dag vervroegd. “Er zijn kroegen die nu kortingen geven op speciaalbieren, maar wij zijn speciaal hier gaan zitten om onze stamkroeg te steunen”, verklaart Trienen. Het trio komt graag naar het café omdat een gezamenlijke vriend achter de bar werkt. Waarom er zoveel besmettingen in Nederland zijn weten de mannen ook niet. Een van hen vermoedt dat de eigenwijze inborst van De Hollander er iets mee te maken heeft. “En de regels zijn vanaf het begin natuurlijk niet duidelijk geweest. Kijk naar dat gedoe met de mondkapjes”, meent Bos.

Wat de mannen wel zeker weten is dat er snel iets moet veranderen. De Bruin heeft zelf ooit een café gerund en weet hoe klein de marges in deze sector vaak zijn. “Het is toch een beetje de uitvaart van de horeca die we vandaag meemaken”, laat hij zich melancholisch ontvallen. Even later komt barman Stefano Maas ook naar buiten voor een foto en een glas met zijn maten. De laatste ronde van De Heeren van Breda is nu echt bijna voorbij.