De laatste ploft op de mat

BREDA - Het telefoonboek. Hij ligt nog onder een computerscherm of wordt op een carnavalswagen geplakt, maar als gids? We zijn toe aan de laatste editie.

Bewaarnummer

Ze ploffen nog één keer op de mat en dan is het definitief over. De editie Roosendaal-Bergen op Zoom - gids nummer 10 met 216 pagina's - was de voorbije weken aan de beurt. Een heus bewaarnummer, zo mooi, vindt uitgever DTG.

Op dit moment gaan in de regio Eindhoven karrenvrachten telefoonboeken huis-aan-huis. 135.000 stuks. En half december begint de verspreiding van de twee gidsen voor de gebieden Breda en Tilburg, beide in een oplage van zo'n 35.000 exemplaren. Dat zijn laatste regio's waar nog deze speciale edities van de papieren telefoongids worden bezorgd.

Volledig scherm Princenhage in de Naamlijst voor den Telefoondienst anno 1921. Welgeteld 12 aansluitingen. Tot 1946 stonden álle Nederlandse telefoonnummers in één gids. Die zijn terug te vinden in de collectie van het Museum voor Communicatie via www.delpher.nl. © Museum voor Communicatie

Wat moeten we er nog mee, nu alles digitaal te vinden is? Zelfs de 12 welgestelden die in het jaar 1921 in de wijk Princenhage - toenmalige gemeente Beek - over enen telephoon beschikten, vinden we terug op internet (zie illustratie). De kassiers van Wermenbol & Co hadden aansluiting nummer 1, voor een belletje met de Stoomzuivelfabriek vroeg je aan de centrale om jou met 2 te verbinden. Pas begin jaren zestig konden we rechtstreeks nummers gaan draaien.

Oud papier

Nog maar 2 procent van de Nederlanders vindt de vertrouwde papieren gids onmisbaar, constateerde uitgever DTG zelf na onderzoek. Ouderen met name, en een enkele gidsfetisjist. De rest gooit hem meteen bij het oud papier (30 procent), verhoogt er zijn beeldscherm mee, gebruikt hem voor papier-maché of spaart ze voor een wedstrijdje telefoonboekscheuren (tip: breek de rug van de gids eerst met een klap op een knie, jb).

Volledig scherm Aan een traditie van 138 jaar komt een eind. Wie geen gids heeft en zich online geen raad weet, kan altijd nog 1819 bellen. Voor een euro per minuut. © Pix4Profs/Casper van Aggelen Tot een paar jaar geleden bestond er een nationale verplichting om alle nummers in een boek aan te bieden. We hebben er 138 jaar mee gewerkt. Vanaf de eerste gids met een totaal van slechts 49 aansluitingen. In 1946 was er nog steeds maar één telefoonboek, maar telde inmiddels al wel 1.200 pagina's.

7 miljoen

Op het hoogtepunt in het printtijdperk waren voor al die particulieren en bedrijven een 45 edities nodig met een totaal van 7 miljoen exemplaren. Die werden jaar in jaar uit kosteloos huis-aan-huis verspreid.

De allerlaatste gidsen van 2018 hebben vanwege het protest tegen de ongevraagde papierverspilling, het dalende aantal vaste aansluitingen en het toenemende aantal mensen dat niet meer geregistreerd wil staan nog maar een totale oplage van ongeveer drie miljoen. In de gids en online komen tegenwoordig alleen de vaste of mobiele nummers als de abonnee dat (nog) wil.

DTG-woordvoerder Carlijne van der Tuijn zegt dat de uitgever 'in goed overleg' met het ministerie van Economische Zaken, dat over de publicatie van telefoongegevens gaat, heeft besloten definitief te stoppen met de gedrukte editie.

,,Steeds meer ouderen zoeken online sinds wij daar ruim twintig jaar geleden mee begonnen. Dat biedt toch grote voordelen. Natuurlijk de lagere milieubelasting, maar met detelefoongids.nl zijn de gegevens ook altijd actueel. Wijzigingen worden dagelijks verwerkt. En het blijft gratis."

Bel 1819

Voor gebruikers die moeite blijven houden met een digitale overstap, heeft uitgever DTG zelfs de cursus 'online zoeken' in de aanbieding via www.seniorweb.nl . Heb je dus wel een pc nodig. Maar geen nood: wie het écht niet via internet wil weten, kan nog bij de aloude telefonische nummerinformatie terecht. Druk of draai dan 1819. Kost een euro per minuut, dat wel.

Volledig scherm In hoogtijdagen ploften nog 7 miljoen gidsen bij particulieren en bedrijven op de mat. De laatste uitgave is goed voor nog 3 miljoen exemplaren. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Volledig scherm Het Bell-Telephoon boek uit 1891. Tien jaar na de verschijning van de eerste telefoongids in 1881. © @DTG