De Kuip en de Bijenkorf lagen ooit midden in ’t Ginneken

Doodstraf 150 jaar afgeschaft Zo werden twee Rucphena­ren als laatste Brabanders ter dood gebracht: ‘Slechts een oogenblik en... het regt had zijn loop gehad’

17:14 Op 17 september 1870, vandaag precies 150 jaar geleden, werd de doodstraf voor delicten begaan in vredestijd in Nederland afgeschaft. Twee Rucphenaren stierven op 4 juni 1856 als laatste Brabanders aan de galg in ’s Hertogenbosch na een gewapende woningoverval in Dinteloord.