De kracht van de Stilte is nog lang niet uitgewerkt

100-jarige Lonka geëerd met Blind Wall in Breda

10 september BREDA - De van oorsprong Bredase snoepfabrikant Lonka viert in 2020 haar 100-jarig jubileum. Als eerbetoon aan de Bredase wortels van het bedrijf wordt er op 25 september een gevelkunstwerk, een zogeheten Blind Wall, in de Pioenroosstraat in de wijk Zandberg-Oost aangebracht.