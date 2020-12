De korte lontjes worden steeds korter: jij met je lelijke grafkop, laat me langs!

Laatst was er een man die een afspraak had op de röntgenafdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij kwam veel te vroeg, terwijl hij er per brief nadrukkelijk op was gewezen dat vanwege de coronamaatregelen vooral niet te doen. “Hij wilde geen mondkapje op, was heel luidruchtig, intimideerde het personeel, schold op van alles en nog wat. ‘Dat doe ik om jullie te etteren’, voegde hij er aan toe. Corona? Daar geloofde hij allemaal niks van”, vertelt Amphia-beveiliger Bram Edelbroek.

Met veel pijn en moeite kon de man uiteindelijk tot bedaren worden gebracht. ,,Je merkt meer en meer dat de boog gespannen staat, er is veel meer ongeduld, mensen die koste wat het kost hun zin willen doorzetten.”