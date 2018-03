De kop van BOB

Hoe anders is dat in de regio. Steek voor de grap eens de grens met Zundert over. Je wordt er draaierig van de grijnzende politici die je aanstaren.

Verklaarbaar

Ergens is het verschil verklaarbaar. Anders dan in een grote stad, kennen dorpelingen vaker persoonlijk een lokale politicus. Vanuit het idee dat iemand sneller op een kennis dan op een vreemde stemt, is het dus begrijpelijk dat juist in kleine kernen is gekozen voor portretten op de verkiezingsposters.

Maar werkt het echt? Onlangs hield journaliste Daan Borrel een mini-onderzoek. Voor tijdschrift Elle besloot ze twaalf dagen lang niet naar zichzelf te kijken. Ze maakte geen selfies, plakte haar spiegels af met oude kranten en vermeed reflecterende ruiten en glimmende auto’s.

Spiegeldetox

Idee was om na te gaan hoe verslaafd wij eigenlijk zijn aan het kijken naar onszelf. Maar, zo bleek uit een gesprek bij radioprogramma Spijkers met koppen, haar ‘spiegeldetox’ leidde tot bijzondere andere inzichten.

Zo ontdekte ze dat ze, doordat ze niet meer met haar eigen uiterlijk bezig was, ze niet alleen minder kritisch richting zichzelf was, maar ook milder oordeelde over anderen.

Puist

Opvallend vond ze wat een sociologe haar vertelde. ,,Door sociale media hebben we de illusie van perfectie gecreëerd”, had die gezegd. En daardoor zijn we naar mensen gaan kijken als een verzameling van objecten en niet als geheel. Iemand is een ‘stomme bril’, een ‘puist’, of een ‘gekke jurk’ in plaats van gewoon een leuk, lief of grappig persoon.

Kortom: de nadruk die wordt gelegd op het uiterlijk, zorgt, juist in een tijd waarin iedereen zo met de buitenkant bezig is, tot allerlei oordelen die afleiden van wat er eigenlijk echt toe doet. In het geval van de politiek: van de boodschap.