De koning komt na zijn dood niet naar Breda

BREDA - Een beetje teleurgesteld is hij wel. De jonge architect Charan Rozendaal. Vorig jaar presenteerde hij een ontwerp voor een koninklijke grafkelder in de Bredase Grote Kerk. ,,Maar helaas.”

Deze maand ontving de Tweede Kamer een brief van demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). Daarin kondigde ze aan dat de Koninklijke Grafkelder in de Delftse Nieuwe Kerk wordt heringericht en uitgebreid. Zo wordt ruimte gecreëerd voor toekomstige koninklijke overledenen.

Vol

Dat is hard nodig. Sinds het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard in 2004, was de Delfste graftombe behoorlijk vol geraakt. Om ruimte te scheppen voor toekomstige overledenen, was in 2013 ondergronds nog wat geschoven met de in totaal 46 kisten, maar voor de lange termijn was de rek er behoorlijk uit.

Rozendaal, die in Breda opgroeide, zag in dat gegeven een uitgelezen kans voor Breda. En niet voor niets. Voorouders van het koninklijk huis zijn allemaal begraven in de Bredase Grote Kerk. Tot aan de eerste echtgenote van Willem van Oranje aan toe. Als de tachtigjarige oorlog geen roet in het eten had gegooid, was Delft nooit in beeld gekomen als laatste rustplaats van de Oranje-Nassaus. ,,Dus begraaf ze voortaan weer in Breda”, was zijn idee.

Bredase grafkelder

Voor de zomer presenteerde hij een uitgebreid ontwerp voor niet alleen een grafkelder, maar ook een kapel en publieksruimte in Breda. Alles tot in de puntjes uitgewerkt en lokaal enthousiast ontvangen. Helaas: ,,Nu is toch gekozen voor Delft”, zegt hij.

Helemaal onverwacht is dat trouwens niet. ,,Ik heb na mijn presentatie nooit meer wat gehoord.” Maar jammer is het wel. ,,Een gemiste kans.” Voor Breda: ,,Maar ook voor het koningshuis.”