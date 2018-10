De Koffiemolen staat vanaf vandaag leeg

BREDA - Nog één keer kwamen de leden van de vaste verenigingen langs bij De Koffiemolen. Dat was op maandag. Vader en zoon Martin en Robert Clerx, sinds 2016 uitbaters van het grand café bij woonzorgcentrum Molenstaete in Brabantpark, ontvingen kaarten met persoonlijke boodschappen, er vloeiden traantjes. Vandaag moeten ze het pand overdragen aan de eigenaar.

“We hebben hier met veel plezier gewerkt, maar het is over. Ik sta met een dubbel gevoel op te ruimen”, aldus Clerx senior op woensdagmorgen. Hij en zijn zoon konden er niet meer van rond komen en verhuurder Surplus kon het zich niet permitteren om de eerder al verlaagde huurprijs nogmaals bij te stellen. “Alles is netjes opgelost, Surplus is uiteindelijk heel open naar ons geweest, waardoor ik ook begrip heb gekregen voor hun standpunt. Het is vooral doodzonde voor onze klanten, maar het is niet anders.”

Volledig scherm Martin en Robert Clerx, tot voor kort uitbaters van Grand Café De Koffiemolen. © Jacques Hendriks Even leek er afgelopen maand hoop te gloren, maar die hoop bleek ijdel. “We hebben vooral veel steun gehad van de SP, die zich ingezet heeft om De Koffiemolen vanwege zijn sociale functie te behouden, maar de gemeente wilde zich er niet mee bemoeien. Dus is het einde verhaal.”

Martin Clerx gaat niet bij de pakken neerzitten. “Ik ben bezig om een eigen evenementenbureau op te richten. De afgelopen jaren hebben we hier veel optredens en andere activiteiten gehad, daar wil ik op voortborduren. Zelf evenementen organiseren of me in laten huren.”