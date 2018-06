De Koepel in Breda als concertlocatie: een soort festivalterrein

BREDA- Neem je matje mee en eventueel een dekentje, je zult het nodig hebben. Zaterdagavond vonden er twee zogenoemde ligconcerten plaats in De Koepel in Breda, beide optredens waren met vierhonderd toeschouwers uitverkocht. Jeroen van Veen bracht ’s middags The Best of Einaudi, ’s avonds sloot zijn vrouw Sandra aan om de uitvoering van Canto Ostinato te brengen. De Koepel als concertlocatie: hoe is dat?

Sfeer

De Koepel leek deze zaterdag op een soort festivalterrein en dat maakte het intiem. De zaal is groot, maar voelt doordat het rond is en je vanuit alle plek alles kunt zien toch overzichtelijk aan. De akoestiek -daar komen we zo op terug- zorgt er bovendien automatisch voor dat je zo min mogelijk geluid maakt. Beide concerten waren uitverkocht, bij beide concerten waren vierhonderd man aanwezig. De kuchjes bleven minimaal, net als de toiletbezoeken.

Akoestiek

Toch wel de hoofdvraag: hoe is de akoestiek in De Koepel? Jeroen van Veen bezocht de locatie vorig jaar al, met organisator Stephan Staal van Theaterkantoor. Wat bleek? De piano moest aan de zijkant komen te staan; in het midden zou het geluid verdrinken. De vierhonderd matjes absorberen ook het een en ander. Het pianoduo speelt niet versterkt en iedere pianoaanslag was hoorbaar. Versterkte concerten zullen waarschijnlijk een ander verhaal zijn, maar tijdens dit ligconcert was de akoestiek pico bello in orde.

Toiletten

Zaterdagmiddag, bij The Best of Einaudi, waren er toch te weinig toiletten. Want ja: tijdens het optreden gaat haast niemand, dus vlak vóór en vlak erná werd het druk. De oplossing bleek eenvoudig. ,,We hebben een aantal cellen opengegooid, daar zitten immers ook toiletten in”, glimlacht Staal.

Horeca

In De Koepel is ruimte genoeg om wat horeca te plaatsen. Theaterkantoor bood bovendien passe-partouts aan om beide concerten te combineren; ook dat was met zo’n zestig mensen uitverkocht. ,,We hebben na The Best of Einaudi samen gegeten en het gecombineerd met een rondleiding door dit prachtige gebouw”, legt Staal uit.

De Koepel als concertzaal?