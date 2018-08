De Kloostertuin en Den Heuvel botsen in Alphen: it-bedrijf moet cultureel centrum uit

Buurt in Breda mist brutale zwanenfami­lie

20:59 BREDA - ,,Wat is er met de zwanen gebeurd", vraagt Jop Vening zich af. Op 15 juni dit jaar berichtten we in deze krant over een familie zwanen - pa, ma en vijf kleintjes - die de buurt rondom de Talmastraat in Breda domineerden. Later die dag kwam het snaterende gezin zelfs terug in een item van EditieNL.