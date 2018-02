De Klokkenberg: 'We gaan bouwen'

In april begint de bouw van de tweede fase, dan gaat het om 32 panden: 15 in de mannenvleugel en 17 in het zogeheten economiegebouw, waar de gezamenlijke ruimtes en keukens van De Klokkenberg in gehuisvest waren. Gaan de eerste herenpanden in de vrouwenvleugel weg voor gemiddeld 865.000 euro, die in de mannenvleugel gaan tussen de negen ton en een miljoen kosten.



,,De pioniers krijgen het voordeel, ze zijn als eerste ingestapt. In deze tweede fase gaan we meer naar marktconforme prijzen.'' Daar krijgt de koper wel wat voor: zo'n 340 vierkante meter woonoppervlak en uitzicht op het Markdal, met comfortabele woonserre in de vroegere lichthal waar de tbc-patiënten herstelden van een ziekbed.