De klok van de Heilige Maria Magdalena is kapot: ‘Als iedere Prinsenbeker twee euro betaalt, zijn we er’

Suzanne en Isabel begonnen een winkel in coronatijd, zij zijn niet de enigen: de leegstand daalt

De leegstand in binnensteden daalt. Landelijk gezien van 7,5 naar 6,8 procent. Die daling is sinds het eerste coronajaar ook ingezet in West-Brabant. Sterker, die daling zet door, zien bedrijfsmakelaars.

20 januari