Bij Boeffies en (B)engeltjes in Ulvenhout schrikken ze zich een hoedje als ze vorige week op een filmpje stuiten, waarop hun kinderopvang te zien is. “Hoe is het mogelijk dat iemand zonder enige kennis van zaken zoiets op sociale media zet.”



Wat is er gebeurd?

‘Dit is kindermishandeling, dit is verwaarlozing’, schrijft een onbekende vrouw dinsdag 12 maart op haar Facebookpagina. Daarbij plaatst ze een video die ze in Ulvenhout heeft gemaakt.

Als ze toevallig langs de opvang in het centrum van het dorp loopt, hoort ze een baby huilen. ‘Toen ik ernaartoe liep kwam ik erachter dat aan de achterkant van het verblijf een soort konijnenhokken staan’, schrijft ze. ‘In een van de hokken lag een baby te krijsen. Buiten in de kou. Helemaal alleen bij een graad of 9. Mijn hart was gebroken.’