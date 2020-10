De ketel mag nog even blijven: subsidie aardgasvrije wijk afgewezen

Voorlopig koken ze er nog op gas. Het verduurzamen van een wijk in Prinsenbeek gaat nog even niet door. De 5 miljoen euro subsidie om de buurt aardgasvrij te maken is afgewezen. ,,Dat is een hoop geld.”

Quote We willen bewoners geen voorge­kookt plan in de maag splitsen Derk Hueting, initiatiefnemer voor een aardgasvrije wijk in Prinsenbeek PRINSENBEEK – Hij baalt er stevig van, Derk Hueting, initiatiefnemer van de proeftuin aardgasvrije wijk in Prinsenbeek. Als betrokken dorpsbewoner richt hij zich vanuit het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP) op duurzame ontwikkelingen in het dorp. In een aardgasvrije wijk wordt niet meer op gas gekookt, maar op elektriciteit. En als het gaat om verwarmen, maakt de ketel plaats voor bijvoorbeeld een warmtepomp.

Om wijken los te koppelen van het aardgas, kunnen gemeenten subsidie aanvragen om deel te nemen aan de zogeheten ‘proeftuinen’. Eerder diende Breda al eens zo’n aanvraag in voor de wijk Hoge Vught. Ook die haalde het niet. Het idee van een proeftuin-wijk is dat deelnemers ervaringen kunnen opdoen met hoe je bestaande wijken aardgasvrij kunt maken, en dat andere gemeenten daarvan kunnen leren.

Gisteren werd bekend dat de subsidieaanvraag voor Prinsenbeek is afgewezen. In totaal schreven ruim zeventig gemeenten zich in voor de proeftuinsubsidie. Daarvan zijn er zo’n 25 toegekend. Hueting: ,,Ons plan is afgewezen, omdat het technisch gezien niet voldoende was uitgewerkt. Dat klopt ook, wij hebben dat bewust zo gedaan. Wij willen juist samen met bewoners kijken naar wat voor hun woning mogelijk is. Ze meenemen in het proces en zelf keuzes laten maken. We willen ze geen voorgekookt plan in de maag splitsen.”

In aardgasvrije wijken worden ketels vervangen door warmtepompen om de temperatuur in huis te regelen.

Hueting is teleurgesteld dat ze in Prinsenbeek nu niet direct met de duurzame voornemens aan de slag kunnen. ,,Het gaat om ruim 5 miljoen euro die we mislopen. Dat is een hoop geld. Wat mij betreft is dit echter uitstel, zeker geen afstel. Er was voldoende steun voor de proeftuin vanuit het Dorpsplatform en de gemeente Breda. Ook bij bewoners was er interesse voor, dus we gaan de komende tijd kijken hoe we dit project toch kunnen doorzetten.”

Begin 2021 kunnen gemeenten zich opnieuw inschrijven voor de proeftuinsubsidie, dus dat is een optie. Maar Hueting sluit ook andere middelen niet uit. ,,Ons uitgangspunt blijft dat we dit samen met bewoners willen doen. Misschien moeten we eens kijken naar subsidiepotjes bij de provincie, Europa of andere ingangen in Den Haag. Belangrijkste is dat het draagvlak onder de bewoners overeind blijft. Want zonder hen is er geen project.”