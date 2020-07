De kerk krimpt, maar voor een drukbezochte uitvaart is nog altijd plek

Positie arbeidsmi­gran­ten: corona legde vinger op zere plek. ‘Twaalf uur werken en in badkuip slapen, kan niet’

6:30 DEN BOSCH - Hoe krijg je voor elkaar dat weerstand tegen migrantenhuisvesting verdwijnt? Wethouder Mathijs van Oosten van de gemeente Altena kwam dinsdag in het provinciehuis in Den Bosch met een simpele en effectieve tip: laat arbeidsmigranten zelf aanschuiven bij de gesprekken. ,,Als iemand vertelt dat hij na twaalf uur werken in een badkuip moest slapen, snapt iedereen dat er snel wat moet gebeuren.”