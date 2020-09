De juf heeft voorrang in de Bredase coronateststraat

In het weekend kreeg ze last. “Ik had keelpijn, hoofdpijn, voelde me gewoon niet lekker", vertelt Saskia Barel uit Zevenbergen, nadat ze zojuist een test heeft ondergaan. Ze is leerkracht aan zowel basisschool De Neerhof in haar woonplaats als op Het Palet in Klundert. “En ik wilde natuurlijk niet het risico nemen dat ik andere mensen zou besmetten. Daarom heb ik maandagochtend mijn werkgever gebeld. Laat je voor de zekerheid maar testen.”