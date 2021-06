De jongste molenaar van Brabant komt uit Prinsenbeek; wens van Coen (19) in vervulling

Veel animo voor Achter ‘t Packhuis in Achtmaal, veertig nieuwe woningen

26 juni ACHTMAAL - Ongeveer tachtig belangstellenden kwamen zaterdag op de informatiestand van Achter ‘t Packhuis af. Dit bouwplan in Achtmaal omvat veertig woningen. De eerste fase is nu in de verkoop. Dat het animo groot is, is geen verrassing. Achtmaal kampt met woningnood, dus Achter ‘t Packhuis is meer dan welkom.