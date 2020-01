‘De jongens in Chaam zijn een beetje lomp’

Vernieuwde Veste brengt alles samen op het podium in Breda

25 januari BREDA - “Let’s get loud!” in plaats van “ssst”. Dat is het verschil tussen Nieuwe Veste van nu en de bibliotheek van vroeger. Nieuwe Veste is nu een culturele markthal, veel meer dan alleen een bibliotheek, muziekschool en centrum voor beeldende kunst.