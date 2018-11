De Intercity Direct: zelden op tijd, toch duurder

Wie per trein vanuit Breda naar Amsterdam of, wat sinds april ook mogelijk is, naar Antwerpen en Brussel reist, betaalt een toeslag. 2,40 euro per rit. Want, zo redeneren ze bij de NS, over de hogesnelheidslijn reis je extra snel. Maar de praktijk is anders. Van alle treinen van NS vallen de staan de Intercity’s Direct het vaakst stil. Toch wordt uitgerekend voor deze trein de toeslag per 1 januari verhoogd. Met twintig cent naar 2,60. Dat lijkt mee te vallen. Maar hoe zit het eigenlijk met de prijs/kwaliteitsverhouding. Staat de verhoging wel in verhouding tot de belabberde prestaties van de Intercity Direct?