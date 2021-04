De instroom van mbo'ers daalt, en dat is raar want: ‘Ze kunnen aan salaris straks vragen wat ze willen’

COLUMN Met Sjaak Polak aan het roer bij NAC heeft Breda geen 538 meer nodig

18 april Bij Talpa piekeren ze er niet over. Of de hele zorg nu meer dan bezorgd op de achterste benen staat of niet, de show must go on vindt de organisator van de 538 Oranjedag op het Bredase Chasséveld. Dat meer dan 200.000 mensen middels een petitie de zorg van de zorg delen, maakt ook al weinig indruk. Net als in het oprichtingsjaar van NAC speelt het orkestje op de Titanic vrolijk door of er niks aan de hand is.