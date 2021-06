De Inspiratiebus rijdt weer: leerlingen Curio nemen kijkje in de zorg van de toekomst

Techniek kan helpen bij alledaagse problemen, de bus levert het bewijs. Het gaat om een initiatief van de gemeente, Amarant, Avans Hogeschool/GET-lab, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe en Zorg voor elkaar Breda.

Ruim 100 studenten

Zo konden medewerkers van Surplus onlangs inspiratie opdoen en is het nu de beurt aan studenten van Curio, waar de bus deze week staat. Ruim 100 studenten van de opleidingen Helpende zorg en welzijn, maatschappelijke zorg, verzorgende IG en verpleegkunde nemen een kijkje in de zorg van de toekomst.

Fleur de Bakker loopt stage bij de opleiding Helpende van Curio. ,,Op stage zien we al zorgtechnologie voorbij komen. In de bus zien we welke ontwikkelingen er nog meer zijn en hoe ze het werken in de zorg kunnen vergemakkelijken en verbeteren.”

Lichtsnoer met sensor

In de bus wordt uitleg gegeven over gebruik en installatie. Een paar voorbeelden: een systeem bij het koken dat bij rook of walm het fornuis automatisch uitschakelt, een lichtsnoer met sensor waardoor het licht gaat branden als je langs loopt om vallen te voorkomen, een telefoon met grote knoppen of pillendoosje met alarm. Maar ook: beeldbellen, een belevenistafel en VR-brillen waarmee je kunt ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Miriam Haagh, wethouder gezondheid: ,,Genieten van het leven, zo lang mogelijk. Dat is wat iedereen voor zich ziet. Maar hoe dat moet als het allemaal niet meer zo makkelijk gaat? Om mensen nu al na te laten denken over later is de Inspiratiebus ontwikkeld, ook om zorgprofessionals te laten zien wat mogelijk is om het werk leuker en lichter te maken. Mooi dat leerlingen van Curio daar nu al een kijkje in kunnen nemen.”

Volledig scherm De inspiratiebus in Breda, met jongste technische snufjes. © Gemeente Breda