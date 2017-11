De hulpdienst rukt uit in het dorp

ULVENHOUT/BAVEL - De Hulpdienst in Ulvenhout en Bavel heeft afgelopen jaar al 3.000 verzoeken ontvangen. Boodschappen doen, grasmaaien of een praatje maken. De vrijwilliger schiet te hulp, kosteloos.

De stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel is er voor degenen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Na een belletje met de hulpdienst schiet een van de vrijwilligers kosteloos te hulp om het klusje uit te voeren. Afgelopen jaar behandelde de stichting al 3.000 van deze hulpverzoeken. En als het aan de betrokkenen ligt, mag dat zo blijven.

Goed nabuurschap

Meestal zijn de klusjes die de vrijwilligers uitvoeren simpel: de boodschappen doen, het gras maaien of gezellig op bezoek komen voor een praatje. Voorzitter Edemon Hack legt uit: ,,Het is eigenlijk een vorm van goed nabuurschap. Vroeger was het heel normaal dat buren in dorpen elkaar kenden en hielpen. Maar tegenwoordig wonen veel mensen alleen in dorpen, zonder dat ze er een netwerk of familie hebben. In dat geval is de hulpdienst een uitkomst."

Volgens Hack zijn het vooral ouderen die naar de hulpdienst bellen, maar ook jongvolwassenen die alleenstaand zijn of door een ongeluk niet meer alles zelf kunnen doen. Volgens hem maakt het niet uit. ,,Iedereen mag de hulpdienst bellen. Maar als de hulpvraag beter tot zijn recht komt bij een andere instantie, verwijzen we door. Want wij proberen juist de mensen te helpen die tussen wal en schip vallen."

Vriendschappen

Een van de vrijwilligers is Babette Gonsalves. Zij kreeg drie jaar geleden de hulpvraag om even koffie te komen drinken bij Els in Ulvenhout. Dat klikte heel goed. Inmiddels komt Gonsalves al drie jaar lang geregeld bij Els op bezoek. ,,Niet helemaal de bedoeling van de hulpdienst", zegt Hack. ,,Maar zo zie je dat uit een eenmalige hulpvraag zelfs vriendschappen ontstaan."

Soms komen uit hulpvragen ook aparte situaties voor. Zo kreeg Gonsalves laatst het verzoek om boodschappen te gaan doen voor iemand die de hulpdienst had gebeld. Eenmaal daar heeft ze het huis schoongemaakt, de afwas gedaan en ook de man aangekleed. Gonsalves: ,,De wijkverpleegkundigen hadden het zo druk dat ze er zelf geen tijd voor hadden. Dat snap ik. Maar dit was natuurlijk niet echt mijn taak." Voorzitter Hack hoopt dat het aantal vrijwilligers bij de hulpdienst gaat groeien. ,,Want er is meer behoefte aan deze vorm van hulp. We hebben het afgelopen jaar 3.000 hulpverzoeken behandeld. Hoe mooi zou het zijn als we nog meer mensen gaan helpen?"