De houten bierpul: drinkgerei van Brabantse makelij

Sláinte….wat? Een Ierse uitroep, aldus Collins Dictionary. Met een niet mis te verstane strekking: ‘Proost’.

Op zich is het drinken uit houten bierpullen niets nieuws. De middeleeuwers deden het al ver voor onze tijd. Janssen heeft zich, samen met houtbewerker Pim Verhoeven op het bijzondere drinkgereedschap gestort. Een nostalgische greep naar het verleden? Zeker niet. ,,Ik had een themafeest’, vertelt de 37-jarige Teteringenaar. ,,Dus ik keek op internet. ik vond alleen maar van die kleine plastic dingen, geproduceerd in China. Waarom was er nergens een echte van hout te vinden?”

Duo

Wat er niet is moet je zelf maken. Eén probleem: ,,Als ik zoiets maak dan is de pul sowieso lek”, bekent Janssen. Dus ging hij op zoek naar iemand die het ambacht van houtbewerken wel beheerst. Naar ontwerp van Han ontwikkelde Pim Verhoeven de pul zoals hij vandaag de dag van zijn werkbank afrolt, op de werkplaats aan de Krogten. Een duo: Janssen verkoopt ze, Verhoeven maakt ze.

Het resultaat van flink priegelen, zegt Verhoeven. ,,Ik hou wel van een uitdaging. Het is net een puzzel.” Tien latjes van vurenhout, een handvat van eiken. Alles lokaal ingekocht. Gemaakt voor een liter bier. ,,Dat formaat heb ik natuurlijk wel echt met een liter bier getest." Of, voor de minder dorstige drinker, is er de pul van 33 centiliter. Robuust en gaat een leven lang mee, betogen de heren. ,,Hij gaat nooit meer kapot, tenzij je hem in de vaatwasser zet”, aldus Janssen.

Tijd en geduld

Na een gezellige eerste dag maken we ons klaar voor de 2e dag op hop on hop off. Zien we jullie daar? #bier #bierpullen #breda #076 #sante #houtwerk Een foto die is geplaatst door null (@slaintemhaith81) op 7 Apr 2018 om 1:32 PDT Kost echter wel wat tijd voor je de pul, na bestelling, in handen hebt. Janssen: ,,Als ik zeg: ik heb morgen tien pullen nodig, dan schiet –ie me af”, lacht hij naar de meubelmaker. Verhoeven: ,,Daar ben je ongeveer drie weken mee bezig.”



Want niet alleen moet de pul op maat gemaakt worden, ook moet de lijm drogen, moeten de latjes worden verstevigd, geschuurd en in de olie worden gezet. En dan nog de epoxy, de kunsthars die de binnenkant van de pul bekleedt: die moet uitharden. Maar dan heb je ook wat, aldus Janssen: ,,De pul houdt het bier koel en omdat die niet doorzichtig is, zoals glas, blijft de kwaliteit goed.”

Maar… epoxy en bier… De angstaanjagende gedachte van een doodslaand biertje popt op. ,,Dat valt reuze mee. En: ieder bier slaat dood als je het een uur ergens in doet”, zegt hij, wijzend naar de literpul.

Pilspresentje

Echt goedkoop zijn de mokken niet: een beetje pul kost je al gauw 67 euro. Maar het is ambacht, stelt Verhoeven. En: in tegenstelling tot glas valt hij niet kapot. ,,Dan heb je ook echt iets unieks, dat niemand heeft”, aldus Janssen.

In april stonden ze bij het Hop On Hop Off bierfestival aan de Terheijdenseweg. Vooral als geschenk doet de pul het goed. Al sleurt Verhoeven zijn eigen kelk overal mee naartoe: ,,Ik was laatst een weekend weg, en ik heb er het hele weekend uit gedronken.” Bijkomend voordeel, zegt Janssen: ,,Het weegt er nog aardig in, als je er een liter bier in doet. Meteen een work-out voor je biceps.”

De pullen hebben inmiddels hun weg gevonden naar Duitsland en België. Hoeveel ze er verkocht hebben? ,,We verkopen naar tevredenheid. Inmiddels zijn er in de jaren dat we dit doen een paar honderd verkocht.”