De horeca dicht en hoge nood? Help! In centrum Breda zijn nauwelijks wc's

Bredase raadslid Faissal Boulakjar op plek 15 con­cept-kandidaten­lijst D66: ‘Trots en vereerd’

11 november BREDA - Het Bredase raadslid Faissal Boulakjar (41, Teteringen) staat op een verkiesbare plek 15 van de concept-kandidatenlijst van D66 voor de Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De partij bezet nu 19 zetels in de Tweede Kamer, de kans is groot dat hij naar het Binnenhof verhuist.