De horeca blijft onstuimig groeien in Breda

De groei wordt volledig veroorzaakt door eetgelegenheden. Er kwamen in een jaar tijd vijftien extra restaurants bij en het aantal zaken in de categorie ‘cafetaria’ (daaronder vallen ook ijssalons en afhaalzaken) steeg met dertien. Er zijn nu 199 restaurants en 205 ‘cafetaria’s’ in Breda, dat zijn er respectievelijk 61 en 69 meer dan in 2013.

Het aantal cafés (160) is wel licht gedaald sinds 2013, toen er nog 172 kroegen waren in Breda. “Maar dat wil niet zeggen dat minder mensen iets buiten de deur gaan drinken,” zegt Mermans. “Je ziet dat veel restaurants nu ook een borrelfunctie hebben.” Een goed voorbeeld daarvan is Bobbi’s Bar, een grote zaak die eind vorig jaar in de Gasthuyspoort open ging.

Ook buiten het centrum is de horeca in beweging. “Er zijn vorig jaar weer veel stoelen bijgekomen,” zegt Dex Bos van de website Smakelijk Breda. “Kijk alleen al naar Breepark waar met Happy Italy en Restaurant Vandaag twee hele grote zaken zijn gekomen.”

Foodhall

In 2019 zullen weer nieuwe ontwikkelingen volgen, zoals de opening - waarschijnlijk in het voorjaar - van de Foodhall Breda in de oude Casino-bioscoop, waar zo’n twintig mini-restaurantjes komen. Verder gaat het onder meer om Anne & Max (Wilhelminastraat), De Botanist (in pand De Trapkes) en Boca’s (in pand Villa Nova).

Horecavisie

Vanuit de bestaande horeca wordt vaak de vraag opgeworpen of de groei niet afgeremd kan worden. De gemeente ziet de ontwikkeling ook. “Meer dan ooit is het noodzaak om de horecavisie van de gemeente te vernieuwen,” aldus een woordvoerster. “Dat zal dit jaar nog gebeuren. De visie moet onder andere antwoord geven op de vraag welk aantal en soort horecazaken in welk deelgebied passend is in Breda.”

Van Thais eettentje tot culinair restaurant

Het aantal horecazaken is vorig jaar in Breda per saldo met 27 gestegen, maar het aantal nieuwe namen is groter omdat ook veel bestaande zaken van eigenaar wisselden. De foodwebsite Smakelijk Breda telde 42 nieuwe namen in 2018. “Het zijn alleen eetgelegenheden, geen cafés. Ik denk dat we met deze 42 behoorlijk compleet zijn, maar het kan zijn dat we enkele zaken over het hoofd hebben gezien,” aldus Dex Bos van Smakelijk Breda.

Er staan in het overzicht diverse namen die in een compleet nieuw pand zijn getrokken, zoals restaurant At Noon (Belcrum). Ook is er horeca gekomen in panden waar voorheen een andere branche zat, zoals Bistro Bleue (Grote Markt, voorheen een kledingzaak) en Pampelonne (Van Coothplein, voorheen SNS-bank). De derde categorie is vervanging van eerdere horeca, zoals De Veestallen (Belcrum, in pand van Het Packhuys) en Hacienda (Ginneken, in pand Bistro de Baronie).

Bos constateert dat er een divers nieuw aanbod is, van Surinaamse en Thaise eettentjes tot een Pools restaurant. “Ook in het hogere, culinaire’ segment is het aanbod behoorlijk uitgebreid,” zegt Bos. Hij wijst dan met name op Pampelonne, Bleu, Smaken (Ginneken) en Uijttewaal (Ulvenhoutselaan).