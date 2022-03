De hockeycoach van de dames van Belarus komt uit Bavel en staat voor een dilemma

Kruis, woonachtig in Bavel, is ‘gewoon in Nederland’ en wil niet te lang praten over het contact dat hij woensdagavond had met zijn staf en speelsters in Wit-Rusland. ,,Het was heel erg emotioneel.” Wat hem goed deed: hij hoorde dat de hockeysters vooralsnog gewoon doortrainen bij hun clubs. ,,Russische en Oekraïense meiden samen. Dat vind ik mooi. Maar ik hoor ook dat er best wat jonge mensen willen vluchten. De situatie is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld. En ik wil niks doen of zeggen wat iemand kan schaden.”