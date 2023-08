De herschepping van een oude stadsrand en wat is hier zo interessant?

Rijbewijs van bestuurder die 79 kilometer per uur te hard reed in Et­ten-Leur ingevor­derd

ETTEN-LEUR - Het rijbewijs van een automobilist in Etten-Leur is zaterdagavond ingevorderd. De politie deed dit omdat de bestuurder maar liefst 129 kilometer per uur reed waar 50 de maximumsnelheid is.