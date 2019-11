De herrijzenis van buurthuis Geeren-Noord: ‘Echt heel trots’

Rumoer om uitbrei­ding AH-filiaal Breda: ‘Dit kan absoluut niet door de beugel’

15:55 BREDA - Het Albert Heijn-filiaal aan de Ginnekenweg in Breda wordt uitgebreid en dat leidt tot onvrede bij een aantal bewoners en winkeliers in de omgeving. Zij vrezen dat leefbaarheid en veiligheid in gevaar komen. Supermarktmanager Rob van Oversteeg tempert de onrust: ,,We willen een buurtwinkel blijven.’’