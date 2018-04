De helletocht van een grenzeloze Bredanaar: een pilletje xtc veranderde zijn luxe leven in een hel

Bookstore Day: Alle dagen fan van de boekhandel

14 april OOSTERHOUT - Danny Sondak van boekhandel Het Verboden Rijk in Oosterhout is er wel een beetje klaar mee; telkens weer die vraag of de onafhankelijke boekhandel zich bedreigt waant door het grote boze internet. ,,Ik word er moe van", zegt hij. ,,Altijd die vergelijking met internet. Vooralsnog is nog altijd zo dat vier van de vijf boeken in een fysieke winkel gekocht worden."