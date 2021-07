‘De hel’ stukje paradijs op aarde voor rallyliefhebbers in Achtmaal

ACHTMAAL- Liefhebbers van de rallysport waanden zich in de zevende hemel tijdens de ‘Hel van Achtmaal’. De landelijke GTC Rally competitie is weer van start gegaan en de gemeente Zundert vormde daarbij het decor. Met de straten van Achtmaal als bijzonder middelpunt.

,,Prachtig om die auto’s zo hard te zien optrekken op plekken waar je het zelf misschien ook wel zou willen, maar niet mag van de politie”, vertelt Mart Janssen. Hij is samen met zijn maat Rik Hellemond vanuit Roosendaal naar Achtmaal afgereisd. Bij café Den Thuur genieten ze, eerste rang, van een biertje en de voorbij razende rallywagens in drie categorieën: de rally, de historische rally, met oudere type auto’s en de short rally, die wat korter is.

Dat de mannen niets meekrijgen van de tijden die de coureurs op de klok zetten, dat deert ze net zomin als de zomerse buitjes die aan het begin van de avond van zich doen spreken. Er zijn zaterdag proeven op vier verschillende circuits waar de coureurs in een race tegen de klok de snelste tijd proberen te noteren. Vooral de route dwars door Achtmaal blijft speciaal.

Volledig scherm De bijnaam ‘de hel’ dankt de rally in Achtmaal aan het feit dat het behoorlijk tricky rijden is door de straten van het dorp. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

‘De hel’

De bijnaam ‘de hel’ dankt de rally in Achtmaal aan het feit dat het behoorlijk tricky rijden is door de straten van het dorp. Zeker als het eenmaal donker is. ,,Achtmaal was in de jaren tachtig al een begrip”, meldt oud-navigator Gerard Keuper. Hij is dit weekend speciaal vanuit Friesland hier naartoe gekomen om de start van het seizoen mee te maken. De familie Van Bekhoven geniet extreem dicht bij huis van de VW Polo’s, Hyundai I20’s, Ford Fiesta’s en wat al niet meer. Recht voor de deur van de woning aan de Achtmaalseweg scheuren ze voorbij.

Familie, vrienden en een enkele voorbijganger genieten tijdens het spektakel van een biertje. ,,We hebben ook koude schotel en snacks”, zegt Lotte van Bekhoven. Ze heeft de kinderen boven bij opa en oma in bed gelegd. Bang dat er een auto uit de bocht vliegt, is ze niet. ,,Drie jaar geleden reden ze in de andere richting, toen zijn we op een gegeven moment wel in de garage gaan staan.”