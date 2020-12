De Heilige Williborduskerk in Alphen wordt parochiekerk Sint Jan de Doper: ‘Het kloppende hart’

BAARLE-NASSAU/CHAAM/GILZE - De Heilige Williborduskerk in Alphen wordt het kloppende hart van de fusieparochie Sint Jan de Doper. Het gaat om zes parochies in Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten die op 1 januari zijn samengevoegd.

,,Eén van de grootste uitdagingen waar wij als bestuur dit jaar voor stonden was de keuze van onze parochiekerk. De Heilige Willibrorduskerk in Alphen wordt onze parochiekerk”, laat Ernest olde Scheper, bestuurslid Sint Jan de Doper zaterdagochtend in een persbericht weten.

Overleg met de bisschop

,,Als bestuur adviseerden wij de bisschop om de Willibrorduskerk te benoemen tot onze parochiekerk. Dit advies besprak de bisschop met zijn adviseurs. Woensdag 2 december kregen we te horen dat de bisschop instemde met ons advies. Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen om tot onze keuze te komen.”

Olde Scheper vervolgt: ,,Zoals gezegd was de keuze van onze parochiekerk een van onze grootste uitdagingen. We wilden graag (snel) duidelijkheid geven aan onze parochianen. We snapten echter ook dat deze kwestie een uiterst gevoelige kwestie is. Een zorgvuldig proces vonden we daarom belangrijker dan een snel proces. We kozen er daarom voor om diverse bronnen te gebruiken om onze keuze te bepalen.”

Ligging van de kerk

Die bronnen zijn onder meer het rapport van de Gebouwen Advies Commissie, en het startdocument Parochie Sint Jan de Doper (inclusief het Pastoraal Beleidsplan). De keuze is mede ingegeven door de centrale ligging van de kerk, het gegeven dat het om een middelgrote kerk gaat (groot genoeg), het multifunctionele gebruik (voor wat betreft kerkelijk gebruik), de energiekosten, de pastorie, de extra ruimtes, de ruimte buiten de kerk (naast de pastorietuin) en dat het gaat om de van oudsher oudste kerklocatie van de regio.

Andere overwegingen: de deelname aan de sacramenten ligt procentueel hoger, de parkeergelegenheid, de veiligheid (4 buitendeuren) en de kerk is wat grootte betreft onderhoudsvriendelijk.

Vertrouwde thuisplek

,,De Heilige Willibrorduskerk wordt de vertrouwde thuisplek voor álle parochianen. In deze parochiekerk gaan we het kerkelijk jaar in zijn volledigheid vieren. We willen onze uiterste best doen om te zorgen dat parochianen uit de héle parochie zich hier thuis gaan voelen, u ook! Dat hopen we niet alleen te bereiken door u allemaal hier uit te nodigen. We willen ook de vrijwilligers uit alle kernen betrekken bij het organiseren van vieringen in de parochiekerk.”

De andere kerken

Over het perspectief voor de andere vijf kerken: ,,Zoals gezegd is de keuze voor een parochiekerk geen keuze tégen de andere kerken. Wij denken dat er voor de komende twee jaar perspectief is voor de andere kerken. Uitgaande van de huidige situatie denken wij dat periodieke vieringen op zaterdag en zondag nog steeds mogelijk zijn. Daarnaast kunnen ook bijzondere vieringen en gelegenheden worden georganiseerd in de andere vijf kerken: huwelijksvieringen, dopen, jubilea, uitvaarten, Allerzielen.”

,,De plaatselijke geloofsgemeenschappen krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. In de loop van het tweede jaar willen we evalueren. We hopen dat de vitaliteit van alle kernen zich in die tijd positief ontwikkelt. Daarna bespreken we hoe en met welke kerkgebouwen wij graag verder gaan met Sint Jan de Doper.”

