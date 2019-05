De hectische dag van een vrijwilliger van Breda Jazz Festival

Het was spannend, maar nu is het zeker: CDA-Bre­danaar Berendsen gaat naar Brussel

15:00 BREDA - Met 28.579 voorkeursstemmen is Bredanaar Tom Berendsen dan toch in het het Europees Parlement terecht gekomen. Het was na de uitslag van de verkiezingen afgelopen zondag nog even zweten voor de CDA-politicus, maar nu de stemmen definitief zijn geteld hoeft hij zich geen zorgen meer te maken: Berendsen kan naar Brussel.