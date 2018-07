De haan van de Belse kerk is terug, laat de kippen tot ons komen

BAARLE-HERTOG - Na een half jaar afwezigheid is de haan weer terug, bovenop de 46 meter hoge torenspits van de St.-Remigiuskerk in Baarle-Hertog, in het enclavedorp beter bekend als ‘De Belse kerk’. Tot grote blijdschap van pastoor Jan Braspenning: de haan is terug, laat de kippen tot ons komen.

De haan is aan een ijzeren kruis bevestigd. Tijdens de storm van 18 januari jongstleden boog het kruis krom. Op 25 januari werden de nog ongeschonden haan en kruis daarom verwijderd omdat men bang was dat de haan naar beneden zou kukelen. Het kruis moest vervolgens onder waakzaam oog van Monumentenzorg eerst gerestaureerd worden, vandaar dat het enige tijd duurde vooraleer de trotse torenspitsbewoner weer terug was op zijn vertrouwde plek.

Wat de kosten voor deze geslaagde operatie bedragen, durft pastoor Braspenning niet te zeggen. “Dat is voornamelijk verzekeringswerk.”

Vergulde bol

Op het kruis zit ook een vergulde bol. Leden van het kerkbestuur hebben krantenartikelen over de januaristorm in die koker gestopt, voor het nageslacht, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Ook de namen van de leden van het kerkbestuur en de vrijwilligers die aan dit project hebben meegewerkt, staan vermeld op documenten, die in de koker zijn gedaan.

Knipoog

De inwoners van Baarle zijn blij dat de metalen vogel terug is. Net als pastoor Braspenning: “De klus zou een of twee dagen duren. Vandaar dat ik zondag in de kerk meldde dat de haan waarschijnlijk maandag weer terug zou zijn. En ik zei daar met een knipoog bij: hopelijk komen er dan nu ook weer meer kippen naar de kerk...”

