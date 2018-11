De Haagdijk ‘komt in opstand’ en wil de carnavalsoptocht terug

Tapasbar Plan B in een nieuw jasje

16:41 BREDA - Tapasbar Plan B in Breda wordt in een nieuw jasje gestoken. Het interieur van het restaurant aan het Kasteelplein krijgt een restyling, terwijl ook de kaart verandert. Dit is een gevolg van de overname van de zaak door Joost van Boekel en Tijn Kapteijns.