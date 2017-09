De Grote Kerk verpulvert, weer steigers rond Bredase kerk voor restauratie

Hartje Breda: over grote online communitys

26 september BREDA - ,,Ik wilde de Indo-gemeenschap weer samenbrengen”, leidt Leroy Woudstra in. Het is 2014, de Facebookpagina Tatta’s Be Like is een enorme hype. Vele spin-offs zijn het gevolg, ook Woudstra springt erin. ,,De meeste ... Be Like-pagina’s waren wat denigrerend, ik koos juist voor een liefdevolle insteek.” Hij start Indo’s Be Like en inmiddels bestaat zijn community uit 70.000 Facebookvolgers.