De Grote Kerk in Breda is voor even een paleis voor vormgeving

NAC vertrouwt op Hyballa, optie trainer gelicht: 'Stormfase is voorbij, we worden meer en meer familie’

Ongeacht of NAC zich plaatst voor de play-offs is Peter Hyballa ook volgend seizoen trainer van NAC. In minder dan drie maanden heeft de clubleiding genoeg gezien en is het immer overtuigd van de toegevoegde waarde en kwaliteiten van Hyballa.