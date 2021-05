De grond onder onze straten daalt straks 10-20 centimeter en dat gaat ons miljarden euro's kosten

Jonge kerels plegen overvallen op hun vrije avond vanuit de jeugdgevan­ge­nis in Breda

7:46 DEN BOSCH – Dat was me wat in de jeugdgevangenis van Breda. Een van de klantjes kwam niet terug van avondverlof. Een vriend wist wel waarom. Hij was wat opgehouden. Had net een gewapende overval gepleegd in Eindhoven. Die kluis had een tijdslot en daarom werd het wat later...