De groentewinkel in de Lange Brugstraat was voor Wout van Oosterhout (83) ‘de pluim op zijn leven’

De winkel in de Lange Brugstraat is een begrip in Breda. Bijna nergens vind je nog een klassieke groentewinkel zoals bij Wout & Co. Van Oosterhout koos er in 1984 bewust voor om een echte groentewinkel te openen. ‘In een supermarkt heb je weinig gezelligheid’, zei hij in een interview in 2014 met BN DeStem. ‘Je kunt hier mensen tevreden maken met een gesprek, zodat ze met een glimlach naar buiten lopen. Lach jij wel eens wanneer je een winkel naar buiten gaat? Nee? Nou, precies', aldus Van Oosterhout tijdens het interview.

,,Wout was een heel vriendelijk en sociaal mens", zegt Rob Ketelings die met lunchroom The Chaplin 35 jaar in de Lange Brugstraat zit. Ketelings: ,,Als ondernemers in dezelfde straat zagen we elkaar geregeld. Wout was een vakman. Hij wist alles van groente en fruit. Tot in de kleinste details. Als er kinderen langskwamen, kregen ze altijd een banaantje of een paar druiven. Als wij in de straat kerstversiering ophingen, dan gooide hij een paar blikjes fris naar buiten. Het was een heel aangename man. En wat ik ook heel prettig vind, hij was recht door zee. De laatste jaren was hij aan het afbouwen, maar het was een echte ondernemer. Hij stond iedere dag in de winkel.”

Van Oosterhout groeide op tussen de spruitjes, de bonen en de bloemkolen. Zijn vader had een tuinderij aan de Haagweg. Moeder Dientje ging langs de huizen om de spullen te verkopen. De kleine Wout, destijds 10 jaar oud, moest mee om bij de mensen aan te bellen en te vragen of ze nog iets nodig hadden. ,,Mijn moeder reed op zo’n duwwagen. Dat was best zwaar werk, want die kar was 200 tot 300 kilo. Volgeladen met aardappelen, bloemkool, spinazie, eieren en fruit. Een hond trok het spul. Die kreeg af en toe een schop onder de kont”, vertelde Van Oosterhout in 2014.

Wout werkte later onder meer bij een Spar-supermarkt in Gouda. Als groentechef. Via omzwervingen bij supers in Tilburg en Oosterhout komt hij in de jaren ‘80 terug in zijn geboorteplaats. Hartje stad lonkt een mooi pand. Als langzaam maar zeker alle ‘klassieke winkels’ de deuren sluiten, slaagt Van Oosterhout erin om een stevige klantenkring op te bouwen. Als Van Oosterhout in 2014 op 76-jarige leeftijd met de winkel stopt, is Breda teleurgesteld. Als zijn zoon Marco met zijn vrouw Nicole de winkel een jaar later heropenen, stromen de hartverwarmende reacties binnen. Van Oosterhout heeft altijd aangegeven dat hij samen met zijn vrouw Corry genoot van zijn ‘winkeltje'. In zijn eigen woorden noemde hij de winkel ‘Als een pluim op m’n leven'.