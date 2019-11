De groeibriljantjes van Breda: Bioscienz, Jamezz en Marketing Madheads

BREDA - Breepark staat woensdag in het teken van de Breda Startup Awards 2019. Innovatieve bedrijven strijden dan om de prijs voor de beste beginnende business. Van de tientallen ondernemingen die meededen, bleven er uiteindelijk drie over. Tijd om deze groeibriljantjes van Breda beter te leren kennen.

BioscienZ

Dat de intensieve bio-industrie slecht is voor het milieu mag geen geheim heten. Dat veel mensen tegelijkertijd weigeren te leven op een dieet van peulvruchten en sojamelk alleen is ook algemeen bekend.

Daarom ontwikkelde Wim de Laat van BioscienZ een proces om eiwit te produceren uit suikerbieten en aardappelen op basis van een fermentatieproces. Het eiwit dat deze schimmels maken is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gezonder en op lange termijn goedkoper. Het eiwit van BioscienZ is hiermee eerste halffabricaat dat gebruikt kan worden door de voedingsindustrie.

Quote Wij zijn een ontwikkel­land, maar we kunnen nu wellicht ook weer een productie­land worden Wim de Laat

De Laat is bezig met het opzetten van een conceptfabriek die 5000 ton eiwit moet gaan produceren. ,,Dat is al best wat wanneer je bedenkt dat 1250 ton genoeg is om alle Albert Heijns te vullen met één product waar eiwit inzit.‘’Inmiddels heeft BioscienZ tien octrooien aangevraagd in Amerika, Azië en Europa. Daarnaast heeft BioscienZ een manier ontwikkeld om kippeneiwit te maken zonder dat daar ook maar een enkele legbatterij bij komt kijken.

Zijn geheim? Genetisch gemodificeerde schimmels met dna erin dat lijkt op die van een kip. ,,Een kwart van alle eieren wordt gebruikt voor bewerkt voedsel en onze schimmels kunnen heel veel en goedkoop eiwitten maken'', vertelt De Laat opgetogen in zijn lab. De Laat schat in dat het doorontwikkelen van het schimmeleiwitten zo'n 20 miljoen gaat kosten. Een schijntje vergeleken met de potentiële afzetmarkt die eiwit halffabricaten heet.

De Laat sluit een potentiële beursgang ooit dan ook niet uit. Ook droomt hij over de terugkeer van een echte voedselfabriek in Breda.,,Wij zijn een ontwikkelland, maar we kunnen nu wellicht ook weer een productieland worden''

Volledig scherm Jamezz © Freek de Swart

Digitale butler Jamezz

Wie weleens op zaterdag een horecazaak bezoekt kent het probleem: te vaak wordt een avondje uit toch vooral een avondje wachten.

Wachten op je drankje, op de menukaart en zelfs op de pepermuntjes aan het eind. Digitale butler Jamezz probeert hier nu verandering in te brengen door de gast zelf meer controle te geven via een app.,,Mensen kunnen hiermee zelf bestellingen plaatsen, vragen stellen, voorkeuren doorgeven en direct betalen via Ideal’', verklaart Alex van der Werf.

Volgens hem is er vooral bij horecazaken in de Randstad veel belangstelling voor de app vanwege het enorme personeelstekort aldaar. Ook voor zaken die wel genoeg personeel hebben is de applicatie overigens interessant.

Quote Ons doel is zo groot te worden als thuisbezorgd.nl Alex van der Werf

,,Gasten spenderen via de app gemiddeld 20 procent meer, bij de Apenheul is dat zelfs 40 procent. Om die reden hebben ook grote drank- en voedselproducenten interesse in het systeem’', verklaart Van der Werf.

In het klantenbestand van Jamezz zitten inmiddels dan ook theaters, maar ook voetbalstadions.Van der Werf verwacht dat in de toekomst het merendeel van de horeca zal werken met bestellingen via telefoon, tablet en, in mindere mate, de bestelzuil. Een markt waar volgens hem ruimte is voor maximaal drie grote spelers.

Jamezz hoopt hierbij vooral het verschil te maken door haar goede contacten met kassaleveranciers. Sommige van deze machineverkopers helpen inmiddels al actief mee om Jamezz aan de man te brengen. ,,We lopen voorop in de markt en moeten net zo groot worden als thuisbezorgd.nl, dat is ons doel.’’

Volledig scherm Marketing Madheads © Freek de Swart

Marketing Madheads

Het leven speelt zich tegenwoordig steeds meer af op het internet. We staren uren naar onze telefoon en regelen zowat ons hele bestaan met wat drukken op een knop.

Toch heeft het bedrijfsleven vaak moeite om aansluiting te vinden bij deze wereld. Stefan Picavet van Marketing Madheads is bekend met het probleem. ,,Mensen zitten zo’n 6 uur per dag op het internet, maar van alle midden- en kleinbedrijven in de EU doet 75 procent niks op het web.”

Bedrijven die wel iets doen met internet, missen volgens Picavet meestal de interne kennis om dit goed te doen. Uitbesteden zorgt aan de andere kant vaak voor teleurstellingen vanwege hoge kosten en niet waargemaakte beloftes. Marketing Madheads probeert nu beide werelden te verenigen door ondernemers te leren om hun zoekmachineoptimalisatie en online advertenties zelf te doen. ,,Onze doelstelling is om in 2023 500 MKB-bedrijven onafhankelijk gemaakt te hebben’', vertelt Picavet.

Marketing Madheads doet dit onder andere door verschillende adware programma’s te integreren in hun platform. Daarnaast kan er makkelijk worden bekeken hoe de concurrentie wel internetverkeer naar haar site krijgt. Wie toch extra hulp nodig heeft, kan deze per uur en met een druk op de knop inhuren.