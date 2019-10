De groei van de horeca lijkt te stagneren in Breda

BREDA - De groei van de horeca in de gemeente Breda lijkt af te vlakken. De eerste negen maanden van 2019 is het aantal cafetaria’s, restaurants en cafés per saldo met slechts vijf toegenomen tot in totaal 569. De afgelopen vijf jaar was er nog een jaarlijkse groei van gemiddeld iets meer dan twintig zaken.