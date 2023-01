De Galderse Meren gaan op de schop en dit is wat er gaat gebeuren

met video Zwaargewon­de verdachte van dodelijk ongeluk op A16 ‘gaat in voorarrest als hij uit ziekenhuis komt’

BREDA/ROOSENDAAL - De zwaargewonde 19-jarige man uit Drunen die de crash overleefde met de spookrijdende vluchtauto op de A16, zal in voorarrest worden genomen zodra hij uit het ziekenhuis is ontslagen. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda bepaald.

20 januari