De frikandel wordt graag bezongen in het mooiste lied

Man die vanwege mensenhan­del nog maanden in cel dient te zitten opgepakt in Breda

11:12 BREDA - In Breda is donderdagochtend een 30-jarige Hagenees opgepakt omdat hij nog negentig dagen in de gevangenis moet zitten. Dat gebeurde nadat het Executie Vonnissen Afgestraften-team (EVA) hem opspoorde.