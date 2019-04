De Fer keert terug na brand: opening nieuw frietkot op 20 april

Die is nu in volle gang. De wanden en het dak zijn inmiddels geplaatst. De komende anderhalve week moet het aanzicht weer als vanouds worden. Binnen in het frietkot verandert wel een en ander, zegt Theo Kleinjan, man van De Fers dochter Petra. Zij wordt mede-eigenaar van de zaak.



,,Nu we toch alles moesten vervangen, hebben we meteen gekozen voor een nieuwe indeling", zegt Kleinjan. ,,We hebben geen vitrine meer, van binnen wordt alles wat strakker. En we kunnen eindelijk een klimaatbeheersing plaatsen. Wel zo prettig in de volle zomer en winter.”