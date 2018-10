'De Fer' in ziekenhuis na brand in frietkot Haagweg: 'Hij ontsnapte ternauwernood'

Update 'Enorm veel klachten' leiden tot inval in drugspand in Belcrum

15:45 BREDA - Bij een inval in een pand op de hoek van de Speelhuislaan met de Merelstraat is woensdagmiddag een 40-jarige bewoonster aangehouden. Ze wordt verdacht van dealen in drugs. Ook een vermoedelijke bezoeker is bij de actie gearresteerd.