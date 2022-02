De feestwinkel wacht met spanning af op wat er met carnaval allemaal mogelijk is

Nee, zegt Toon van Beurden van feestwinkel de Fopsjop in Breda, erg druk is het niet in zijn zaak aan de Bredase Boschstraat. ,,In normale jaren, voor corona dus, zouden hier acht mensen staan te werken, nu zijn we maar met z’n tweeën. Al zie je dat klanten heel voorzichtig komen kijken, maar ze zijn nog erg afwachtend. Maar dat gaat misschien nog veranderen.”