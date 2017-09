De eerste sneeuw van het jaar?

Een blik naar buiten leerde dat het lekker hard waaide, maar witte vlokken waren in de verste verte niet te zien, laat staan van dat er sprake was van 'hevige sneeuwval'.



Om 10.38 uur volgde een nieuw, geruststellend bericht via dezelfde service: 'De sneeuwval was blijkbaar heel plaatselijk. Doe voorzichtig met deze harde wind', met een smiley erbij.



Navraag bij de gemeente leert dat er inderdaad 'iets' fout is gegaan. "Het is niet zo dat een grappenmaker dit expres ingetikt heeft. Ik neem aan dat ze een aantal vaste mededelingen hebben opgeslagen. Daarbij is of een menselijke fout begaan of er is iets met de techniek verkeerd gegaan, maar in ieder geval is in plaats van een boodschap over de storm het 'sneeuwbericht' geplaatst", aldus gemeentewoordvoerder David Slager. Hij kan smakelijk lachen om de reacties op social media: "En ik kan de ijsmeesters gerust stellen: ze hoeven voorlopig nog niet bijeen te komen..."