De eerste kerstbomen zijn al verkocht

Sinterklaas is nog geen week in het land, maar de kerstversiering ligt al in de schappen. Ook worden de eerste kerstbomen in huis gehaald.

Bij Groenrijk Schalk Prinsenbeek is de kerstboomverkoop afgelopen weekend begonnen. Momenteel worden daar de laatste prijskaartjes gelabeld aan de bomen. ,,We hebben nu al wel een paar bomen verkocht. Maar waarschijnlijk zullen we er dit weekend veel meer verkopen'', aldus eigenaar Marcel Labee.

Al voor Sinterklaas vraag

Dat er voor de komst van Sinterklaas al wordt gevraagd om kerstbomen is volgens hem iets van de laatste twee jaar. ,,Voor ons maakt dat niet uit. Aangezien we zelf kerstbomen kweken, kunnen we ze uitsteken wanneer de klant er naar vraagt. Zo zijn er al bedrijven die kerstbomen bij ons hebben besteld voor op kantoor.''

Een ongekend populaire blijft de Nordmann. ,,Die is zo stevig en sierlijk. 1 op de 4 kerstbomen die we verkopen is een Nordmann. De Picea omorika is ook een aanrader. Een blauwachtige, volle spar die we zelf kweken en daarom voordelig is qua prijs.''

Echte kerstbomen beter voor milieu

Kees Poppelaars, groothandelaar en kweker van kerstbomen in Breda, merkt dat de verkoop van echte kerstbomen aantrekt: ,,Want die zijn beter voor het milieu dan de plastic versie. Echte kerstbomen halen CO2 uit de lucht. En voor elke gekapte boom wordt weer een nieuwe geplant.'' Maar dat is volgens Poppelaars niet de enige reden dat de verkoop zo goed loopt: ,,Er wordt steeds vaker een klein extra kerstboompje aangeschaft. Zo'n mini-Nordmann vinden ze leuk om in huis te hebben.''