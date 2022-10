De dynamiek en de pracht van de herfst

Daarnaast is het ook zeker een beloning om weer eens in de voetsporen te mogen lopen van Henriette Roland Holst die tot 1945 eigenaar was van dat prachtige landgoed. Zij heeft het geschonken aan Natuurmonumenten die moest beloven om, in dezelfde trant als zij heeft gedaan, het beheer voort te zetten.

Quote Boswachter, heeft het bos ook schade opgelopen?

Dynamiek van de afbraak

Ook in de Oude Buisse Heide was de herfst al duidelijk aanwezig en dat is genieten. Persoonlijk vind ik de herfst samen met de lente, de mooiste seizoenen. Beide kennen namelijk de dynamiek. De lente de dynamiek van het nieuwe leven en de herfst de dynamiek van de afbraak.

Soms wordt ons land in die periode geteisterd door herfststormen en veel mensen vragen mij na zo’n herfststorm: ,,Boswachter, heeft het bos ook schade opgelopen?” Mijn antwoord is dan steevast: ,,Nooit!”

Blij met storm

Storm hoort nu eenmaal bij een natuurlijk proces, feitelijk het enige echte natuurlijke proces wat wij in Nederland nog kennen. Een beetje storm zorgt ervoor, dat de oude en zwakke takken van de bomen worden geschud. En daar zijn de bomen dan ‘heel blij’ mee, want die zijn hen tot last.

Quote Op die opengeval­len plekken, kan in het voorjaar weer nieuw leven beginnen

De bomen verliezen dan in een keer nutteloze onderdelen en daardoor kunnen ze sterker de winter ingaan. Ook bladeren worden sneller van de bomen weggeblazen en dat levert hen ook minder energieverlies op.

Is de storm wat heftiger, dan kunnen hele bomen wel eens omgeblazen worden, maar dat is dan weer gunstig voor het bossysteem. Op die opengevallen plekken, kan in het voorjaar weer nieuw leven beginnen. Daarnaast leveren de omgeblazen bomen weer prachtige schuilplaatsen op voor heel veel dieren.

Volop genieten

Ook voor de wandelaar is het herfstbos, een bos om volop van te genieten. Het biedt in dat seizoen een schakering aan kleuren en vormen. In de lente zijn dat de bloeiende planten en in de herfst de paddenstoelen. Je moet wel goed je ogen de kost geven, want sommige paddenstoelen zijn erg klein. Zie je er eenmaal een, dan weet ik zeker dat je er snel meer ziet.